Benavente homenageia artista húngaro que viveu na vila

O Cineteatro de Benavente encheu-se este sábado, dia 21 de Janeiro, durante a inauguração da exposição sobre a vida e obra do artista Húngaro Attila Mendly de Vétyemy, que passou parte da sua vida em Benavente. António Augusto Joel, autor do livro, lançado no mesmo dia, colaborou com o município de Benavente e descobriu detalhes sobre a vida do artista que a filha, Verónica Mendely, desconhecia.

Attila Mendly chegou a Portugal com uma obra multifacetada com destaque para a xilogravura. As artes decorativas, o desenho e as pinturas da lezíria ribatejana também fazem parte do espólio do artista.

O embaixador da Hungria, presente na homenagem, ficou admirado com o talento de Attila e deixou no ar a possibilidade de as obras poderem viajar até à Hungria. A exposição está patente no Cine-teatro de Benavente até 29 de Abril.