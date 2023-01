Já começou o debate sobre o novo aeroporto em Santarém

A delegação Distrital de Santarém da Ordem dos Engenheiros está a promover na noite desta sexta-feira, 27 de Janeiro, uma sessão temática sobre o novo aeroporto. A iniciativa decorre no auditório da Escola Superior de Gestão e Tecnologia do Instituto Politécnico de Santarém, a partir das 21h00.

A “Noite Temática sobre o Novo Aeroporto – Parte I” vai contar com a presença de Carlos Brazão, que tem sido o rosto do projecto da Magellan 500 que pretende construir um aeroporto no concelho de Santarém. Outros oradores anunciados são o delegado distrital de Santarém da Ordem dos Engenheiros, João Carvalho, o presidente do Conselho Directivo da Região Sul da Ordem dos Engenheiros, Luís Machado, o urbanista Celso Braz, os presidentes das Comunidades Intermunicipais da Lezíria do Tejo e do Médio Tejo, Pedro Ribeiro e Anabela Freitas, respectivamente, o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, bem como representantes da Associação Portuguesa de Pilotos de Linha Área e o comandante António Valente. Depois das intervenções será dada a palavra ao público, seguindo-se um período de debate.