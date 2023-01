(a)Riscar o Património na Casa dos Patudos teve mais de 60 participações

Alpiarça acolheu no passado sábado, dia 28 de Janeiro, a nona edição da iniciativa “(a)Riscar o Património”, na Casa dos Patudos, para celebrar o desenho. O encontro teve uma participação de mais de sessenta pessoas. A iniciativa foi promovida pela Direcção Geral do Património Cultural, à qual se associaram os Urban Sketchers Portugal e todos os seus grupos regionais. O evento foi organizado pelo grupo Urban Sketchers Ribatejo. Em colaboração com a direcção da associação publicamos fotos do encontro da autoria de Alexandre Sabastião e Sandra Oliveira,