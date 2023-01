Concertos regressam à sede do Grémio Dramático Povoense

A sala esteve composta e a aposta da organização é continuar com os concertos.

A primeira edição do Póvoa Music Festival marcou o regresso dos concertos ao Grémio Dramático Povoense, na Póvoa de Santa Iria. No sábado à noite, dia 28 de Janeiro, subiram ao palco cinco bandas. Bigamia, Scarmind, Stereophobia e Sunya tocaram “em casa” e a fechar a noite os Fonte, de Lisboa, que animaram a plateia. A sala esteve composta e a aposta da organização é continuar com os concertos na colectividade.