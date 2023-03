Magnisis celebra 30 anos ao serviço das empresas na área da gestão

A Magnisis - Informática & Serviços, especialista na implementação de sistemas de gestão, celebrou 30 anos de actividade a 3 de Março, anunciando como principal objectivo continuar o trabalho de desenvolvimento de novas tecnologias aproveitando as potencialidades da nova rede móvel 5G.

Luís e João Major informaram que o que está já a ser feito é “cimentar novas tecnologias, desenvolver mais produtos ao nível de equipamentos móveis e módulos web para que o cliente posso aceder ao seu software de gestão personalizado a partir de qualquer local onde se encontre através do seu telemóvel, tablet ou computador”. Para isso a empresa vai investir na sua área técnica e na contratação de mais profissionais especializados.

Criada no Cartaxo, em 1993, pelos irmãos Luís e João Major, a Magnisis – Informática & Serviços, Lda, tem, desde 1998, uma parceria com o Software PHC desde 1998 tendo implementado várias gamas daquele Software de Gestão, nas mais diversas áreas de negócio, desde o retalho à produção passando pela logística, pré-venda, contabilidade e assistências técnicas.

Para ambos os sócios o balanço da actividade é muito positivo apesar das dificuldades vividas nos últimos anos nomeadamente com prazos de entrega devido à falta de material.

“Fizemos pequenos milagres com a nossa estrutura. Temos técnicos com muita experiência que estão na Magnisis há mais de 10 anos. Somos uma equipa estável. Temos uma relação muito próxima com os clientes que são muito diversificados nos seus ramos de actividade e especificidades de cada um deles. Temos alguns com mais de dois mil funcionários e outros com meia dúzia. Todos confiam em nós e a prova disso é que 97% deles estão connosco há 20 anos. E todos confiam em nós”.

Nos últimos anos a Magnisis cresceu no mercado internacional nomeadamente no angolano. A empresa continua a conquistar novos clientes nas mais diversas áreas. “Saber e fazer, ética e profissionalismo, excelência e inovação, respeito pelas partes interessadas, espírito de equipa e dedicação são as nossas características. A ambição e orientação para o cliente farão sempre parte dos valores da Magnisis”, sublinham os sócios responsáveis pela Magnisis.