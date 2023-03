Mação assinalou chegada da Primavera com oferta de flores

A Câmara de Mação assinalar a chegada da Primavera junto da população e a equipa dos Espaços Verdes do município esteve no dia 21 de Março no Largo dos Combatentes a oferecer flores. Quem quisesse uma flor bastava levar um vasinho, reciclar um copo de iogurte ou outra embalagem e levaria a planta. Aderiram escolas, lares, o CRIA e muitos munícipes.