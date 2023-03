Ministra da Justiça visita Conservatória de Benavente após obras de remodelação

As obras custaram 50 mil euros e foram pagas pela Câmara Municipal de Benavente que depois será ressarcida pelo Instituto dos Registos e do Notariado.

A Ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro e o Secretário de Estado da Justiça, Pedro Ferrão Tavares, visitaram esta quinta-feira de manhã, a Conservatória de Benavente, cujas instalações foram recentemente remodeladas e o parque informático modernizado. As obras custaram 50 mil euros e foram pagas pela Câmara Municipal de Benavente que depois será ressarcida pelo Instituto dos Registos e do Notariado (IRN). A ministra aproveitou para anunciar que os serviços do Registo vão ser reforçados com 240 novos oficiais de registo e 50 novos conservadores, já em 2023.