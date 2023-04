Na Universidade Sénior do Cartaxo não falta talento

O Mirante esteve presente numa aula de desenho e pintura da Universidade Sénior do Cartaxo

A Universidade Sénior do Cartaxo tem mais de uma centena de alunos e está sediada na antiga Escola do Centro do Cartaxo. A direcção e os professores são voluntários e os alunos estão distribuídos por duas dezenas de disciplinas distintas, como desenho e pintura, danças de salão, fotografia, línguas, português, italiano, entre outras.

O MIRANTE foi assistir a uma aula de desenho e pintura, leccionada pela professora Emília Palhinha, que deu aulas na Escola Secundária do Cartaxo até aos 70 anos. A professora acompanhou os alunos com opiniões e algumas pinceladas. Uma reportagem que pode ler desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE.