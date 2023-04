"Crónicas dos Bons Amigos" apresentado em Lisboa

"Crónica dos Bons Amigos", o novo livro de Santana Maia Leonardo, encheu ontem o auditório da Casa da Imprensa, em Lisboa, para a primeira apresentação do livro. Ana Luísa Geraldes elogiou a obra citando várias partes de algumas crónicas, sempre com algum humor e muitos elogios à forma como o autor se relaciona com os animais, e Manuel Soares, mostrando que também leu o livro com atenção, preferiu recordar os tempos de há trinta anos quando encontrou o autor do livro na sua primeira experiência profissional como Juiz na Comarca da Ponte de Sor. Santana Maia Leonardo explicou porque considera que os cães e os gatos são os seus maiores amigos, e explicou à plateia como começou o amor incondicional a todos os seus cães e gatos que, para ele, são pessoas e têm pessoas lá dentro. O editor da Rosmaninho prometeu candidatar o livro ao Plano Nacional de Leitura, por achar que a obra tem qualidade e méritos que muito raramente se leem em livros sobre o amor e a relação com os animais, para além da mestria como está escrito.