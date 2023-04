Bombeiros de Caxarias têm nova direcção presidida por Sérgio Fernandes

Existem cerca de três centenas de bombeiros no concelho de Ourém, sendo que um terço são profissionais. Nova direcção dos Bombeiros de Caxarias tomou posse e promete manter resposta e proximidade com a população.

Sérgio Fernandes é o novo presidente da direcção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Caxarias, no concelho de Ourém. É a segunda passagem pela associação do empresário da área da construção civil, que foi durante vários anos presidente de Junta de Casal dos Bernardos. “Senti que era o momento de ajudar a fazer alguma coisa por uma casa que sempre gostei e que faz um trabalho essencial para o bem-estar e segurança da comunidade”, afirmou a O MIRANTE minutos antes da cerimónia de tomada de posse, que se realizou no sábado, 1 de Abril.

Os órgãos sociais da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Caxarias são compostos por mais de uma dezena de elementos, sendo Nelson Mateus o vice-presidente. O presidente da assembleia-geral é Filipe Graça, que cessou funções enquanto presidente da direcção da associação.

Associações mais profissionalizadas

No concelho de Ourém existem cerca de três centenas de bombeiros, sendo que perto de uma centena são bombeiros profissionais, o que dá uma percentagem superior a 30 %. A informação foi dada a O MIRANTE por Luís Albuquerque, presidente da Câmara Municipal de Ourém, à margem da cerimónia de tomada de posse.

