Cartoon Xira: os temas da actualidade com traços de sátira e humor

Nas suas ilustrações traçam temas controversos com humor que pode ser mais ou menos cáustico. Na inauguração da 24ª edição da Cartoon Xira O MIRANTE falou com alguns dos artistas sobre os limites do humor, os temas tabu e a liberdade de expressão. Se para uns a resposta é subjectiva outros não hesitam em dizer que o cartoon tem que ser provocador e meter o dedo na ferida. Se vai haver quem não goste? Certamente que sim.