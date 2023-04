Santarém Cup é uma festa do futebol de formação até sábado

A nona edição do Santarém Cup 2023/Borrego Leonor & Irmão, arrancou na quarta-feira, 5 de Abril, no campo da Escola Agrária de Santarém, onde decorreu a cerimónia de abertura. Até sábado, vão entrar em campo mais de 800 crianças e jovens dos 8 aos 13 anos, em representação de 62 equipas de 28 clubes. Trata-se do maior torneio de futebol de formação organizado por um clube, a Académica de Santarém.

A competição vai decorrer até 8 de Abril, nos campos da Escola Agrária de Santarém, Ribeira de Santarém e ex-EPC. A edição de 2023 tem como padrinho o ex-futebolista profissional Cândido Costa e como embaixadores o futebolista profissional Jaime Simões, que joga actualmente no Sporting da Covilhã, e a jovem futebolista do Sporting Marta Melão, que jogaram vários anos nos escalões de formação da Académica de Santarém.