“Santarém é uma localização única para o novo aeroporto”

Convento de São Francisco recebeu autarcas de vários distritos do Centro do país, empresários e dirigentes associativos para a apresentação pública do projecto Magellan 500 Airport, que tem como localização a região de Santarém.

A sessão pública de apresentação do projecto para a construção do novo aeroporto em Santarém, iniciativa que teve lugar no Convento de São Francisco, juntou autarcas de vários distritos do Centro do país, nomeadamente Leiria, Santarém, Guarda, Covilhã, Portalegre e Castelo Branco. Empresários e dirigentes associativos da região também participaram na iniciativa, que se realizou nesta terça-feira.

Coesão territorial foi a expressão mais utilizada pelos oradores. Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de Santarém, define a solução Santarém como a mais sustentável e ambiciosa e a que representa mais benefícios para o país. Anabela Freitas também subiu ao palco, enquanto presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIMT), para reafirmar que a região recebeu de braços abertos a solução Santarém, sobretudo pelo impacto que a localização tem para o país.

Carlos Brazão, fundador do Magellan 500 Airport, captou a atenção de mais de duas centenas de pessoas durante a apresentação do projecto que durou cerca de 40 minutos. A intervenção serviu para explicar as principais razões que fazem de Santarém uma localização “única” para o novo aeroporto, considerando Carlos Brazão que “é difícil fazer melhor do que este projecto”.

O programa contou também com a assinatura do acordo de cooperação entre os municípios de Santarém, Golegã, Alcanena e Torres Novas, com vista à congregação de esforços para o planeamento do território para a nova cidade aeroportuária.