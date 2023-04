Uma tarde de convívio na Ponte de Sor com lançamento do livro de Santana-Maia Leonardo

O Auditório do Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sor encheu-se de familiares e amigos de Santana-Maia Leonardo para o lançamento do livro “Crónicas dos Bons Amigos”, uma obra da autoria do advogado que recorda todos os seus amigos de quatro patas e o impacto que tiveram na sua vida e da sua família. Antes da apresentação, os presentes foram convidados a observar a exposição de quadros pintados pela sua mãe, Maria Laura Santana Maia, a primeira Juíza Conselheira no Supremo Tribunal de Justiça.

A sessão decorreu no sábado, 15 de Abril, e a apresentação do livro foi realizada por Sérgia Bettencourt, vereadora na Câmara Municipal de Ponte de Sor, Manuela Andrade, professora, Ana Tita, médica veterinária, e Joaquim António Emídio, da Rosmaninho Editora de Arte.