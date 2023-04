Loja Drogaria Nova em Tomar celebrou primeiro aniversário

Baseando-se no conceito de antiga mercearia de aldeia, privilegia a venda de produtos portugueses e feitos com materiais e processos amigos do ambiente.

A loja Drogaria Nova, de Tomar, na Rua dos Moinhos, no centro histórico da cidade, celebrou no dia 15 de Abril o seu primeiro aniversário, com a oferta de várias surpresas aos clientes e parceiros, recebendo-os com bolo, refresco de tangerina, chocolates e ginja de Óbidos.

Criada em Abrantes, em 1943, por Vítor Borda d’Água, a Drogaria Nova é gerida desde 2013 por Joana Borda d’Água, sua neta, que lhe introduziu algumas inovações e que decidiu expandir o conceito à cidade de Tomar, mantendo a loja inicial.

O conceito da Drogaria Nova baseia-se no da antiga loja de aldeia, que vendia um pouco de tudo. Aos tradicionais produtos de drogaria, como as ceras, sabões e utilidades, juntam-se outros produtos de marcas portuguesas de qualidade e originalidade, entre saboaria, cerâmica, mercearia e artesanato.

Para além de apostar maioritariamente em artigos portugueses, a Drogaria Nova optou por tornar-se também mais amiga do ambiente, tendo, entre outras decisões, começado a seleccionar produtos para venda de acordo com os materiais utilizados e processos de fabrico e reduzido ao máximo os produtos embalados em plástico.