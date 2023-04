SF Gualdim Pais com dois campeões nacionais de veteranos em judo

Igor Sampaio e José Franqueira, da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, de Tomar, sagraram-se campeões nacionais de judo em veteranos, no escalão M1 (30-35 anos), nas categorias de -90kg e -81kg, respectivamente. A maior prova nacional do escalão veterano (+30 anos) decorreu em Pinhal Novo e o outro judoca de Tomar, André Cruz, conquistou a medalha de nronze no escalão conjunto de M2 e M3 (35-45 anos) na categoria -81kg. Para André Cruz foi a quarta medalha nacional, para José Franqueira foi a segunda e Igor Sampaio estreou-se no escalão veterano.



Daniel Damásio campeão nacional de Katas

O atleta da SF Gualdim Pais, Daniel Damázio, competiu num formato denominado Kata, que consiste numa demonstração técnica com sistema de pontuação atribuído por juízes.Das variantes existentes, Daniel competiu em duas: Nage-no-Kata Sénior e Nage-no-Kata Junior (aberto apenas a atletas até aos 22 anos). No escalão sénior Daniel sagrou-se vice-campeão nacional e no escalão júnior foi campeão nacional. O seu parceiro de demonstração foi Miguel Pinheiro, do Judo Clube Riachos.

FOTOS – Judo SFGP