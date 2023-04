Professores protestaram em Santarém contra congelamento de carreiras

Dezenas de professores manifestaram-se no Largo do Seminário, em Santarém, contra o congelamento de carreiras e contagem de tempo de serviço.

O Largo do Seminário, em Santarém, foi palco de mais um protesto, convocado pela Fenprof, que juntou dezenas de professores que se manifestaram contra o congelamento de carreiras e a contagem do tempo de serviço. Mário Nogueira, secretário-geral da FENPROF, garantiu que docentes e sindicatos estão dispostos a ir até onde for preciso para defender os seus direitos e não vão ceder perante o Governo. “Os professores não abrem mão de um dia em que trabalharam e que o Governo continua a não querer contar. Se abrirmos mão desse tempo estamos a pôr em causa o nosso futuro e a possibilidade de uma carreira que já é a mais longa de todos os países da OCDE”, realçou.

Os salários entre os 1050 e os 1900 euros por mês são considerados muito precários pelos sindicatos e professores, que alertam para a situação dos mais jovens não seguirem a carreira do ensino e para a consequente falta de professores em Portugal. “Até ao final de Maio vão reformar-se mais de 1300 professores, no passado foram mais de 2400 e este ano 3500. Se não apostarmos na recuperação dos professores isto vai ser o descalabro completo”, sublinhou.