Novo Largo de São João Baptista recebeu sessão solene do 25 de Abril no Cartaxo

O recém requalificado Largo de São João Baptista no Cartaxo foi o local escolhido para a realização da sessão solene do 25 de Abril. A sessão iniciou com o discurso do presidente da assembleia geral, Paulo Neves, tendo sido o presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, João Heitor, a encerrar as comemorações.

A inauguração das obras de requalificação do Largo São João Batista e da rua Serpa Pinto, na Estrada Nacional 3, levou vários populares a participar nas comemorações do 25 de Abril de cravo ao peito, como símbolo de progresso.

Nas palavras do presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, “celebrar Abril é valorizar a intervenção política como uma missão, como algo que é nobre e que não pode ser desvalorizado ou confundido com politiquice, sob pena de afastar ainda mais a população das decisões políticas”.