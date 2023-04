Tomar: 25 de Abril tem de ser recordado mais vezes ao longo do ano

Data histórica foi assinalada pelos autarcas do concelho de Tomar numa cerimónia solene nos Paços do Concelho.

Tomar assinalou o 25 de Abril com uma sessão solene no Salão Nobre dos Paços do Concelho. A iniciativa contou com a presença de todos os vereadores do município tomarense, deputados da Assembleia Municipal e alguns convidados, para além da Presidente da Câmara, Anabela Freitas, e do Presidente da Assembleia Municipal, Hugo Costa.

O primeiro a discursar foi Hugo Costa, que recordou os tempos difíceis que se viviam antes da Revolução dos Cravos onde as mulheres eram ensinadas a ser donas de casa e os seus filhos rapazes tinham de ir para a guerra, a saúde era um privilégio dos ricos e era negada a quem não tinha nada. Sublinhou que ainda há um longo caminho a percorrer na liberdade e na igualdade, mas os portugueses não se devem esquecer como era a vida antes da conquista da liberdade. “Vale a pena continuar a celebrar Abril, continuar a sonhar”, realçou.

Anabela Freitas enalteceu as conquistas de Abril, mas sublinha que o 25 de Abril tem de ser pensado no resto do ano. Aponta os dogmas da sociedade como um dos principais problemas para o não cumprimento do 25 de Abril e os nossos valores são os mesmos. “Pátria não é um valor de direita e liberdade não é um valor de esquerda, são valores de todos nós”, enaltece. A dificuldade de união na luta pela democracia ficou bem vincada no discurso de Anabela Freitas. “É muito fácil sob qualquer regime ditatorial nos unirmos para lutarmos pela democracia e pela liberdade, difícil é em liberdade nos unirmos para lutarmos pela democracia”.