Vila Franca de Xira assinalou o 25 de Abril em Vialonga

A Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira alusiva ao feriado nacional decorreu esta manhã no Parque urbano da Quinta da Flamenga.

A sessão solene de Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira alusiva ao 25 de Abril decorreu esta manhã no Parque urbano da Quinta da Flamenga, em Vialonga. Os eleitos de todas as forças políticas marcaram presença na cerimónia e nos discursos oficiais. A sessão terminou ao som da música Grândola Vila Morena e do Hino Nacional tocados pelos alunos da orquestra de Vialonga.