Manhã de basquetebol no novo campo de Rio Maior

Novo campo de street basket situa-se no jardim municipal da cidade e é o vencedor do Orçamento Participativo Jovem 2022.

O torneio três para três da Semana da Juventude de Rio Maior marcou a estreia do novo campo de basquetebol no Jardim Municipal de Rio Maior, vencedor do Orçamento Participativo Jovem 2022. A inauguração realizou-se na manhã de 26 de Abril, pelo presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, e o jovem que lançou a candidatura, Mauro Bastos, na presença dos vereadores Miguel Santos, Leonor Fragoso e Susana Gaspar. O torneio reuniu dezenas de atletas e amantes da modalidade.