Projecto Entre Margens apresentou-se ao público na Casa do Campino

Mariana Rodrigues e Madalena Esteves, duas jovens de Santarém, são as autoras do projecto Entre Margens, que pretende “unir as gentes e as planícies tornando Santarém num local turístico”. O projecto foi apresentado no sábado, 22 de Abril, no primeiro festival do Entre Margens, o EntreTEM Fest, na Casa do Campino em Santarém. A programação do festival envolveu parceiros regionais que proporcionaram workshops, actividades para crianças, actividades desportivas, degustações e concertos.