Festival Nacional de Robótica realiza-se este fim-de-semana em Tomar

A edição deste ano do Festival Nacional de Robótica realiza-se no Pavilhão Jácome Ratton, em Tomar. Vão ser três dias repletos de actividades, workshops e competições, com destaque para o Futebol Robótico CamTracked. Estão envolvidas cerca de 80 pessoas na organização do Festival, que é da responsabilidade do Instituto Politécnico de Tomar e da Sociedade Portuguesa de Robótica, contando com o apoio logístico da Câmara Municipal de Tomar e do Agrupamento de Escolas Templários.

O principal objectivo é, segundo José Lima, presidente da Sociedade Portuguesa de Robótica, juntar diversas equipas que competem por um lugar no Campeonato da Europa e procurar cativar mais jovens para a área da robótica.