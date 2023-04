Semana da Educação de Ourém debateu sobre importância do ensino profissional para as empresas.

Resiliência e resistência ao fracasso são dois sinónimos e os principais factores para os jovens que entram no mercado de trabalho serem bem-sucedidos. A conclusão foi partilhada por empresários, professores e alunos durante a segunda edição da Semana da Educação de Ourém, que se realizou de 26 de Abril a 2 de Maio e que contou com um vasto painel de especialistas da área. O MIRANTE assistiu a três debates que envolveram alunos e ex-alunos do ensino profissional e empresários da região que abriram o jogo explicando aos jovens quais os requisitos essenciais para serem integrados no mercado de trabalho.

O primeiro painel reuniu quatro alunos do Agrupamento de Escolas de Ourém que partilharam as suas motivações para ingressarem num curso profissional. Desmistificaram a ideia pré-definida de que só tira um curso profissional quem “é burro”. “Escolhemos este curso porque gostamos da área e o facto de ser muito prática faz-nos sentir mais aptos para a primeira experiência profissional”, refere uma das alunas.

Reportagem desenvolvida na próxima edição impressa de O MIRANTE.