Cartaxo recebe mais uma edição da Festa do Vinho

No dia da inauguração da 33ª Festa do Vinho do Cartaxo foi também inaugurado o novo monumento de homenagem ao vinho na entrada da cidade.

Tasquinhas regionais, o melhor das casas agrícolas, das adegas e das empresas do sector vitivinícola, a par do artesanato, música tradicional e concertos, prenchem o programa da 33ª edição da Festa do Vinho do Cartaxo, que vai decorrer de 28 de Abril a 1 de Maio.

No dia da inauguração da Festa, que contou com a presença do presidente da câmara, João Heitor, e de vários autarcas e entidades do concelho e entidades, foi inaugurado o novo monumento de homenagem ao vinho, localizado na rotunda da entrada norte da cidade que é considerada a capital do produto. A obra de arte é uma recriação de uma torneira de madeira das antigas cartolas, feita essencialmente em fibra. A água que corre é sempre a mesma e possui um corante para se parecer com vinho.