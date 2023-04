Reportagem fotográfica da inauguração da 19° edição dos Sabores do Toiro Bravo em Coruche. Inauguração contou com presença do presidente do município, Francisco Oliveira, e o secretário de Estado da Administração Local, Carlos Miguel, que visitaram as tasquinhas e o espaço de artesanato. Certame decorre até segunda-feira, 1 de Maio.