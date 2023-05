Jornadas Profissionais na EPRM até dia 5 de Maio

Até sexta-feira decorrem na Escola Profissional de Rio Maior as 30(as) Jornadas Profissionais. A EPRM pretende, com as jornadas, promover o Ensino Profissional, divulgar junto de toda a comunidade o seu Projeto Educativo, divulgar os cursos e respetivas saídas profissionais, bem como fortalecer as relações de cooperação e a interação da escola com as famílias, as empresas e o meio envolvente.

No dia 3 decorreu a sessão de abertura e a entrega de prémios de mérito.