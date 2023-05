Trail Coração do Ribatejo levou mais de um milhar de pessoas à Chamusca

A segunda edição do Trail Coração do Ribatejo, evento organizado pela equipa Chamusca Trail, da secção da União Desportiva da Chamusca, alcançou um recorde de inscrições, com mais de 800 participantes. No entanto, estima-se que a prova tenha movimentado mais de um milhar de pessoas ao longo do último fim-de-semana. A organização explicou a O MIRANTE que as unidades hoteleiras no concelho estiveram bem preenchidas e que os espaços de restauração também estiveram movimentados.

A prova realizou-se ao longo de toda a manhã de domingo, 30 de Abril, e durante a tarde houve animação musical e comes e bebes. O trabalho desenvolvido na preparação do primeiro evento originou a que a prova passasse a ser certificada pela Associação de Trail Running de Portugal, sendo uma das provas do Circuito Nacional de Trail, do Circuito de Trail do Ribatejo e do Circuito Distrital de Trail.

A segunda edição contou com percursos entre os 13 e os 28 quilómetros, com trilhos técnicos passando por paisagens sobre a lezíria e charneca ribatejana.