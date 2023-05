Congresso da Sopa em Tomar juntou restaurantes e associações locais

Congresso da Sopa regressou com a 29ª edição no Jardim do Mouchão.

A Câmara Municipal de Tomar promoveu mais uma edição do Congresso da Sopa, uma iniciativa que decorreu no sábado, 6 de Maio no Jardim do Mouchão. Restaurantes, adegas, colectividades e produtores locais participaram no evento que também teve a parceria do Centro de Integração e Reabilitação (CIRE) de Tomar e que contou com o apoio do Pingo Doce e da Delta.

Dezenas de restaurantes aderiram ao evento de cariz solidário e mostraram as suas melhores sopas. As filas de espera para as bancas de venda foram o reflexo da dinâmica da iniciativa que é já um marco anual no panorama festivo do concelho de Tomar e que contabiliza 29 edições. O Congresso da Sopa contou ainda com muita animação musical e espaço de diversão para os mais novos.