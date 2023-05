Câmara de Santarém transfere um milhão e meio para as freguesias

A Câmara Municipal de Santarém vai transferir durante o ano de 2023 um valor global de 1 milhão e 500 mil euros a distribuir pelas 18 juntas de freguesia do concelho. Os aditamentos aos Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências foram assinados no dia 5 de Maio pelo presidente do município, Ricardo Gonçalves, e pelos presidentes de junta, permitindo reforçar o investimento do município em 138 298 euros para este ano.

As verbas em causa destinam-se ao reforço da intervenção em áreas como a conservação de vias municipais, estradas, caminhos, arruamentos, ruas, passeios, bermas e valetas; contratação de horário e refeições, no pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico e transportes escolares.

FOTOS - CM Santarém