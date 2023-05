FestFado estreou-se em Mação com casa cheia

Mação estreou-se no projecto FestFado Ribatejo no dia 6 de Maio com a primeira gala, onde pontificaram os fadistas Francisca Correia, Diogo Pombas, Andréia Coelho, Inês Linares e Dora Maria, que é a produtora deste projecto dedicado ao fado. Como convidado actuou o Grupo de Cantares do Grupo Cultural "Os Maçaenses" e a segunda parte coube ao fadista António Pinto Basto, que cantou vários êxitos da sua longa carreira. Os músicos residentes do projecto são João Vaz (guitarra portuguesa), Alexandre Silva (viola) e Fernando Nani (baixo).

O FestFado é um Festival de Fado que já vai na sua sétima edição e que proporciona espectáculos realizado em várias localidades ao longo do ano. Em Mação, as próximas datas são 21 de Outubro e e 2 de Dezembro de 2023. Os bilhetes são gratuitos e já podem ser levantados na Câmara Municipal de Mação.

FOTOS – CM Mação