Obras do complexo social da Cerci de Azambuja decorrem a bom ritmo

Decorrem a bom ritmo as obras do futuro complexo social e de saúde da Cerci Flor da Vida de Azambuja. As instalações estão a ser construídas na Quinta das Rosas e foram visitadas no dia 9 de Maio pelo Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), Pedro Dominguinhos.