78º aniversário da Estrada Nacional 2 assinalados no Sardoal

A já mítica Estrada Nacional 2, que liga Chaves a Faro, assinalou, a 11 de Maio, o 78º aniversário na vila do Sardoal. A cerimónia juntou autarcas e ex-autarcas dos concelhos por onde passa a EN2 e outras entidades. A sessão comemorativa teve início com a intervenção do presidente da Câmara do Sardoal, Miguel Borges, Ana Vicente, da Infraestruturas de Portugal, e Luís Machado, presidente da Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2.

Miguel Borges destacou a importância deste projecto para os territórios atravessados pela mítica estrada e afirmou que “este interior de Portugal é tão bom, tão bom, tão bom, que até tem mar”, referiu. Ana Vicente, coordenadora de operação do distrito de Santarém da Infraestruturas de Portugal, apresentou um trabalho realizou pela sua instituição que demonstra o “empenho da entidade gestora de grande para da EN2 na conservação, manutenção, colocação de sinalética e requalificação da mítica estrada num valor de cinco milhões de euros no período de 2019-2024.

Luís Machado referiu a importância do envolvimento dos 34 concelhos associados da Associação de Municípios da Rota da EN2 destacando ser um gosto trabalhar o maior projecto de coesão territorial de Portugal. Durante a manhã assistiu-se à ante-estreia do documentário “EN2: A Estrada que nos une” que, em 60 minutos transmitiu algumas emoções e sentimentos do que um viajante pode sentir ao longo da EN2. O documentário estará brevemente disponível nas salas de cinema e auditórios do país.

A EN2 foi identificada pela primeira a 11 de Maio de 1945, data da publicação do Decreto-Lei nº 34.593, que instituiu o primeiro Plano Rodoviário nacional. Ao ligar Chaves a Faro a EN2 tornou-se a maior estrada portuguesa, num total de 739,260 quilómetros, atravessando 35 concelhos, 11 distritos sendo uma “excelente forma de descobrir o interior de Portugal, explorando a cultura, gastronomia e tradições das diferentes regiões do país.

Fotos Câmara do Sardoal