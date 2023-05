Cumpriu-se mais um ano da Romaria a São Martinho na Golegã 

A Romaria a São Martinho é um dos pontos altos do programa da ExpoÉgua na Golegã há mais de duas décadas. Na manhã desta sexta-feira, 12 de Maio, dezenas de pessoas juntaram-se para realizar a tradicional romaria a cavalo pelos caminhos do concelho, com o propósito de ficar a conhecer uma parte do seu património histórico e religioso.

A ExpoÉgua é o segundo maior certame da Golegã, depois da Feira Nacional do Cavalo, e este ano decorre entre 12 e 14 de Maio, com muitas actividades para as pessoas ligadas ao sector, mas também para o público em geral.