ExpoÉgua na Golegã com balanço muito positivo

A segunda maior feira do concelho da Golegã decorre de 12 a 14 de Maio e junta, pela primeira vez, o Festival da Biosfera que inclui a Mostra Gastronómica do Peixe do Rio.

Estamos no segundo dia da ExpoÉgua na Golegã e o balanço é positivo com a visita de centenas de pessoas ligadas ao mundo equestre e não só. A segunda maior feira do concelho da Golegã, a seguir à Feira Nacional do Cavalo, continua a ser uma referência na promoção e negócio de éguas sendo reconhecida pelos principais criadores. Este ano a feira decorre de 12 a 14 de Maio e junta, pela primeira vez, o Festival da Biosfera que inclui a Mostra Gastronómica do Peixe do Rio. A vila capital do cavalo torna-se nestes dias o ponto de encontro de quem está ligado à criação de equinos.

Têm decorrido várias actividades como o campeonato de horseball, o campeonato nacional de equitação de trabalho, demonstrações gastronómicas com o Chef Victor Felisberto, entre outras.