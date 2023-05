Semana da Ascensão na Chamusca já começou

A Semana da Ascensão, a maior festa do concelho da Chamusca, vai decorrer de 13 a 21 de Maio, com as habituais iniciativas tauromáquicas a marcarem a animação na vila, além de concertos todos os dias. Toy é um dos artistas de renome que vão actuar e o cantor sobe ao palco no dia 14. Outra figura musical é Rosinha, no dia 18, e o programa inclui ainda Os Quatro e Meia, que abrem os concertos no palco principal, seguindo-se e Os Azeitonas (dia 15), Carolina de Deus com Bárbara Tinoco como convidada (16), Karetus (17), Rosinha (18), Ivandro (19) e Ana Bacalhau (20). O grande espectáculo de fado Chamusquense com Custódio Castelo encerra os festejos a 21 de Maio.

Como é tradição a festa tem um palco dedicado à juventude com programas musicais a iniciarem-se às 00h00. Entre os nomes que vão animar a juventude estão os Dj Pedro Garrido e Hélder Tavares e Voyd, que actuam na primeira noite. A animação promete nos dias seguintes com Funk Boys, no dia 14, Dj Gonçalo Henriques (dia 15), Dj André Gaspar (16), FunkOff e o DJ Angel (17), Meninos do Rio e DJ Kito (18), Bezourinhos e os seus convidados Emanuel Moura e Elsa Gomes e ainda DJ L Barral (19) e Dj Pedro Galinha e as convidadas Dj Joana e L’TTux (20)

A Semana da Ascensão é também um espaço de divulgação das actividades locais, produtos regionais, da gastronomia, além da vertente da tauromaquia, tradições e cultura, bem como actividades desportivas. A quinta-feira de ascensão é o momento alto da festa com a tradicional entrada de toiros na rua principal da vila. Mas também é o dia em que as pessoas da vila vão para o campo apanhar a espiga que em termos de tradição simboliza a sorte e prosperidade do lar. O dia inclui ainda uma corrida de toiros na praça da vila que apresenta um cartel com os cavaleiros António Telles e João Moura JR e o matador Manuel Dias Gomes, estando as pegas dos toiros da ganadaria de Manuel Veiga a cargo dos grupos Amadores da Chamusca e Aposento da Chamusca, que vão lutar pela troféu Engenheiro Jorge Duque. Há também um troféu (Dr. João Duque) para a melhor lide a cavalo.

Uma tradição inicialmente religiosa

A festa da Ascensão na Chamusca tem um início religioso, ligado à comemoração da subida de Cristo ao céu, e tornou-se também uma festa rural “ligada ao aloirar das searas e à multiplicação das flores, que anunciam pão e vida, simbolizadas no raminho da espiga”, conforme está descrito no site da câmara na internet. A Semana da Ascensão é a conjugação do Céu e Terra, Fé e Festa.

“Sempre o povo soube guardar a Quinta-Feira de Espiga, dia sagrado da terra, em que largava a enxada e ia por esses campos, folgando e colhendo espigas, malmequeres, papoilas, esgalhos de cepa, raminhos de oliveira, pés de alecrim e de rosmaninho florido para compor o raminho que levava para casa”, explica o município. E salienta que esta também é a festa da terra e do gado, em que toda a gente sai à rua.