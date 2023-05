Feira das Tertúlias animou a cidade de Vila Franca de Xira

Quarta edição contou com iniciativas para todos os gostos

Nos dias 5, 6 e 7 de Maio realizou-se em Vila Franca de Xira a quarta edição da Feira das Tertúlias, organizada pela Associação das Tertúlias Tauromáquicas do concelho de Vila Franca de Xira, entidade que celebrou em Fevereiro o seu nono aniversário. A Feira das Tertúlias juntou centenas de populares junto da praça de toiros Palha Blanco e do programa constaram tasquinhas, largada de touros, concertos e animação cultural, juntamente com divertimentos para crianças e exposição de material ligado à agricultura e ao campo.

Fotos JFVFX/CMVFX