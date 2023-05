Azambuja homenageia personalidades e entidades no dia do concelho

Dia do município foi assinalado com a atribuição de medalhas de honra e de bons serviços a antigos autarcas, músicos, dirigentes associativos, agentes culturais e a profissionais do socorro e da saúde.

O dia do concelho de Azambuja assinalou-se na quinta-feira, 18 de Maio, feriado municipal, e as comemorações tiveram como ponto alto a cerimónia de entrega de medalhas municipais a personalidades e entidades que ao longo dos anos se distinguiram em diversas áreas. Foram ainda atribuídas duas medalhas a título póstumo, ao antigo autarca António Amaral e ao músico que iniciou o seu percurso na Banda do Centro Cultural Azambujense e co-fundador do Rancho Folclórico Ceifeiras e Campinos de Azambuja, Olímpio Silva.

Na abertura da cerimónia, que decorreu no auditório da Casa do Povo de Aveiras de Cima, o presidente do município, Silvino Lúcio, salientou no seu discurso que os homenageados contribuíram para o enriquecimento do património cultural e humano do concelho, e que merecem ser distinguidos pelo seu contributo e dedicação.

Um dos homenageados com a medalha do município grau ouro foi o ex-presidente da Câmara de Azambuja, Luís de Sousa, que ao longo de mais de duas décadas se destacou pela acção política e serviço público. O antigo autarca, que se iniciou na vida política na Junta de Alcoentre, freguesia de onde é natural, agradeceu a homenagem, destacando que aquela medalha não é apenas sua mas dos executivos que o acompanharam. “Sozinhos não fazemos o percurso, se fosse assim eu não estaria aqui”, vincou, agradecendo à população que lhe confiou durante dois mandatos os destinos do município e endereçando a medalha aos funcionários da autarquia.

Funcionário do município desde 1977, Vítor Silva, de 66 anos, recebeu também a medalha grau ouro pelos bons serviços prestados e pelo seu espírito de cidadania activo. Ligados ao movimento associativo e à música foram distinguidos Vítor Domingos e Sandra Reis, membros da Banda da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre; o músico que passou por orquestras como a da Gulbenkian, Metropolitana de Lisboa e Associação Desportiva e Recreativa da Maçussa, João Ramos; o músico Luís Mirradinho e o ex-dirigente Justino Oliveira da Filarmónica de Aveiras de Cima. Do Centro Cultural Azambujense foram agraciados os músicos António Alberto Santos e Francisco Caniça; e da Banda da Associação Desporto e Recreio O Paraíso, o maestro Francisco Pinto.

Ainda no âmbito cultural, mas ligado à tauromaquia, foi distinguido com a medalha municipal grau prata, o cavaleiro tauromáquico Paulo Jorge Ferreira, que apesar de não ter estado presente por estar há décadas radicado na Califórnia, protagonizou um dos momentos mais emocionantes da cerimónia ao doar uma casaca que lhe tinha sido oferecida pelo falecido ex-autarca da Câmara de Azambuja, Joaquim António Ramos, ao Museu Municipal Sebastião Mateus Arenque.

Foram ainda homenageados, pelos serviços prestados durante o combate à pandemia de Covid-19, os Bombeiros Voluntários de Azambuja e de Alcoentre, a Delegação de Aveiras de Cima da Cruz Vermelha Portuguesa, a enfermeira da unidade de saúde do Estuário do Tejo, Vera Maximiano, a enfermeira responsável pelo centro de vacinação, Carla Cunha e o coordenador da Protecção Civil Municipal, Nuno Fonseca. A sessão foi abrilhantada com a actuação de três jovens violinistas da Orquestra Lusitanus e durante a tarde realizou-se a actividade Jogos Sem Fronteiras Inter-freguesias.