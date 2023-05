Hoje há apanha da espiga e entrada de toiros na Chamusca

Chamusquenses consideram Quinta-Feira de Ascensão como o melhor do ano na Chamusca.

A apanha da espiga na Chamusca reúne gerações em Quinta-Feira de Ascensão e é uma tradição celebrada com afinco. As preces de fertilidade e boas colheitas são razão para alguns populares se dirigirem aos campos e manterem uma tradição que une gerações. A seguir, uma multidão enche a rua principal da vila para assistir à entrada de toiros num dia que todos os chamusquenses consideram como o melhor do ano na Chamusca.