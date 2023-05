Festival do Arroz Carolino este fim-de-semana em Benavente

A quinta edição do Festival do Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas vai decorrer até domingo, dia 21 de Maio, na zona ribeirinha de Benavente. O evento arrancou esta sexta-feira, dia 19 de Maio, com o presidente do município, Carlos Coutinho, a sublinhar o crescimento do Festival. Quando terminou a primeira ronda de degustação de pratos confeccionados com arroz carolino já o recinto estava cheio para ouvir no palco Matias Damásio. Bárbara Tinoco toca este sábado, dia 20, e Miss Cindy e David Fonseca no domingo, dia 21.