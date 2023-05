Festival promove arroz carolino em Benavente

O Festival do Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas está a decorrer até domingo, dia 21, na zona ribeirinha de Benavente.

Malandrinho de ervilhas com coelho, carolino no forno com enchidos e touro bravo e carolino de pato, são algumas das iguarias disponíveis.

Na inauguração o presidente do município, Carlos Coutinho ajudou a cozinhar o arroz de lebre. O festival vai decorrer dois anos na freguesia de Samora Correia.



Além dos concertos, o grupo de teatro “Os Revisteiros” e o movimento associativo também vão animar o Festival.