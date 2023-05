Grémio da Póvoa inaugurou Pátio Aníbal Faustino

A colectividade do concelho de Vila Franca de Xira dispõe agora três espaços com oferta cultural para a população.

O Grémio Dramático Povoense (GDP) inaugurou este sábado, 20 de Maio, o Pátio Aníbal Faustino, junto à sede da colectividade, na Póvoa de Santa Iria. Com a abertura do pátio o grémio passa a contar com três espaços de oferta cultural. Ao longo dos meses de Verão o Pátio Aníbal Faustino vai receber as “Noites de Verão”, em parceria com a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, entre outras iniciativas que estão a ser organizadas pela direcção.