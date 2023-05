Dia Municipal do Bombeiro assinalado em Vialonga

Os seis corpos de bombeiros do concelho de Vila Franca de Xira participaram na cerimónia do Dia Municipal do Bombeiro, em Vialonga

O Dia Municipal do Bombeiro foi assinalado em Vialonga na presença do ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro. Os seis corpos de bombeiros do concelho de Vila Franca de Xira marcaram presença na cerimónia, que decorreu dia 21 de Maio, e testemunharam a distinção dos elementos que cumpriram 10, 20 e 30 anos de serviço.

O presidente do município de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira anunciou que vai apresentar ainda este mês de Maio um pacote de isenções fiscais e incentivos para os bombeiros. O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro deixou o aviso de que este Verão vai ser mais difícil do que 2022. “Mais de 40% do país está em seca. Os níveis elevados de risco serão sempre limitados face à exigência e complexidade dos incêndios que se propagam de forma célere”.