Dia Regional do Engenheiro da Região Sul distingue profissionais que se destacaram

Mais de duas centenas de pessoas participaram no Dia Regional do Engenheiro da Região Sul, que decorreu no fim-de-semana de 20 e 21 de Maio no distrito de Santarém. Na cerimónia solene, que teve lugar no Cine-Teatro São Pedro, em Alcanena, foi distinguida a engenheira Rita Bento, a primeira mulher portuguesa catedrática em estruturas. Todos os anos a Região Sul da Ordem dos Engenheiros homenageia um profissional cujo percurso tenha contribuído para a dignificação da engenharia.

No Dia Regional do Engenheiro foram também entregues diplomas das categorias de membro sénior e membro 25 anos, bem como distinção PIJE – Prémio Inovação Jovem Engenheiro, cujo objectivo é reconhecer o mérito e valorizaar os jovens engenheiros. Este ano a vencedora do primeiro prémio, no valor de 10 mil euros, foi Madalena Ramos Cilínio.

As iniciativas deste dia, criado para celebrar, afirmar e prestigiar a importância da engenharia na sociedade, incluíram um jantar, no primeiro dia, na Quinta das Vendas, no Entroncamento. No segundo dia os membros da Ordem dos Engenheiros, familiares e amigos participaram em actividades desportivas como golfe e karting. Na área cultural o Dia Regional do Engenheiro incluiu ainda uma visita às Grutas Mira D’Aire, ao Centro de Ciência Viva, ao ArtSpace e ao Museu Roque Gameiro, permitindo aos participantes ficar a conhecer um pouco da cultura local.

Entre os participantes deste dia comemorativo esteve o bastonário Fernando de Almeida Santos, os presidentes das várias regiões da Ordem dos Engenheiros, vários membros eleitos, entre outras entidades ilustres da engenharia. A iniciativa teve o apoio da Câmara de Alcanena e patrocínios de empresas do sector.

A Região Sul tem mais de metade dos 61 mil membros inscritos a nível nacional na Ordem dos Engenheiros. A Região Sul pauta-se pela “defesa de um trabalho conjunto e igualitário, procurando servir da melhor forma todos os membros da Ordem, não obstante a região onde se encontram”, refere a Região Sul da Ordem dos Engenheiros.