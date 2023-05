Empresários de Ourém reúnem-se em encontro promovido pela ACISO

Luís Marques Mendes marcou presença no encontro.

A ACISO – Associação Empresarial Ourém-Fátima organizou o 19º Encontro de Empresários que assinalou o 80º aniversário da associação. O objectivo da associação é reforçar a capacidade de apoio e de resposta às empresas associadas. Luís Marques Mendes marcou presença ao lado da presidente da direcção da ACISO, Purificação Reis, e do presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque. O encontro realizou-se ontem, 25 de Maio, na Quinta do Casalinho Farto, em Fátima.

Durante a iniciativa O MIRANTE falou com vários empresários do concelho que deram a sua opinião sobre os assuntos na ordem do dia, num artigo que pode ler desenvolvido na próxima edição impressa de O MIRANTE.