Feira Internacional da Cortiça anima Coruche

A Feira Internacional da Cortiça de Coruche vai decorrer até dia 28 de Maio. O certame junta empresários, artesãos e especialistas em torno da cortiça e montado de sobro. O secretário de estado da Conservação da Natureza e Florestas, João Paulo Catarino, marcou presença na inauguração na quinta-feira, dia 25 de Maio. Acompanhado pelo presidente do município, Francisco Oliveira e autarcas locais, o governante conversou animado com os artesãos e empresários do sector.