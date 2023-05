Benfiquistas saem à rua para festejar título nacional em Santarém

Rotunda do Largo Cândido dos Reis começou a ser invadida por adeptos assim que acabou o jogo frente ao Santa Clara

Poucos minutos depois de terminar o jogo em que o Benfica venceu o Santa Clara, conquistando o título de campeão nacional de futebol já se ouviam buzinas e palavras de aclamação dos adeptos do clube das águias na rotunda do Largo Cândido dos Reis, em Santarém.

O palco habitual das celebrações futebolísticas em Santarém foi sendo invadido por benfiquistas envergando camisolas, bandeiras e cachecóis do clube, ouvindo-se também alguns cânticos e palavras de ordem de apoio ao Benfica e outros dirigidos ao rival Futebol Clube de Porto, que disputou o título até à última jornada da prova. A noite de festa promete ser longa um pouco por toda a região e país.