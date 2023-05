Campino António Gordo homenageado na Feira de Maio

António Cruz Gordo iniciou-se na campinagem aos cinco anos e aos 73 continua a dedicar a sua vida à criação de gado bravo. Na manhã deste domingo, 28 de Maio, foi o campino homenageado na Feira de Maio, em Azambuja, na qual participa desde dos 20 anos.

Depois de ser lembrada a sua vida ligada aos campos e ao toiro bravo, António Cruz Gordo, que partilha o gosto pela arte da campinagem com o filho e dois netos, recebeu os cumprimentos dos seus colegas de profissão na Praça do Município.

No segundo momento da cerimónia foi entregue o Pampilho de Honra gravado com o nome do antigo campino José Carlos Semeador, conhecido entre os seus pares como Zé Moleiro.

Após a cerimónia decorreu o desfile dos campinos e cavaleiros pelas ruas da vila e uma largada de toiros.