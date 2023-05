Cartaxo regressou à Idade Média com 13º Feira Medieval

Verbas permitem aos alunos do Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita do Cartaxo participarem em visitas de estudo.

A Feira Medieval do Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita do Cartaxo mobilizou centenas de pessoas, entre alunos, pais, professores e funcionários, para retratar a época da Idade Média. Grelhados, petiscos, actividades, animais, músicas e danças da época fizeram parte de mais uma edição da feira que é um momento alto na cidade pela dinâmica que oferece. As verbas realizadas servem para projectos das turmas, como visitas de estudo. Na edição deste ano, que decorreu na sexta-feira, 26 de Maio, participaram 32 turmas do segundo e terceiro ciclo da Escola Básica Marcelino Mesquita.