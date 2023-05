Torres Novas vence Alcanenense e conquista Taça do Ribatejo

O Clube Desportivo de Torres Novas venceu a Taça do Ribatejo em futebol sénior masculino. A equipa torrejana conquistou o troféu depois de vencer por 1-0 o Atlético Clube Alcanenense num jogo que se disputou neste domingo, 28 de Maio, no Estádio Municipal do Cartaxo. Persi foi o autor do único golo da partida, aos 77 minutos, depois de uma assistência de Miguel Miguel.